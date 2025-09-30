FRAUDES EM APOSENTADORIAS

Deputado compara líder sindical preso na CPMI com fraudadora histórica do INSS

30, setembro, 2025
Dorinaldo Malafaia, integrante da CPMI do INSS, comparou presidente da Conafer com Jorgina de Freitas, que desviou US$ 500 milhões
Da REDAÇÃO

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS determinou, na madrugada desta terça-feira (30), a prisão em flagrante de Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais (Conafer). Ele é acusado de liderar um esquema que teria desviado mais de R$ 700 milhões em aposentadorias e pensões.

Membro titular da CPMI, o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) defendeu com veemência a prisão. Para o parlamentar, o caso exige medidas firmes diante da gravidade do crime.

Indignado aqui com a arrogância e desfaçatez do investigado. O Careca (do INSS) fez até menos provocações a esta comissão. Tem um sentimento comum a todos eles, de que o crime compensa para suas famílias. Um nível de coragem e arrogância assustador. Um perfil psicopata, que mata e não tem nenhum sentimento sobre milhões de pessoas que afetou”, disse Malafaia.

A decisão ocorreu durante sessão da comissão, em Brasília, depois que o depoente foi acusado de mentir e tentar obstruir as investigações. O caso integra a Operação Sem Desconto, deflagrada em abril, que já havia revelado irregularidades bilionárias envolvendo entidades de representação de segurados. Apenas a Conafer teria arrecadado ilegalmente quase R$ 700 milhões desde 2019.

O deputado do Amapá comparou Carlos Roberto Ferreira Lopes com Jorgina de Freitas, que no início da década de 1990 desviou mais de US$ 600 milhões do INSS. 

Espero que tenha o mesmo destino da Georgina de Freitas, que desviou R$ 2 bilhões, mas passou 14 anos presa”, comparou Dorinaldo Malafaia.

