Deputado do AP pressiona justiça a punir o “Careca do INSS” por fraudes contra aposentados

Sessão da CPMI foi marcada por tensão após silêncio do acusado e bate-boca entre parlamentares e defesa.

Da REDAÇÃO

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) cobrou a responsabilização de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”, acusado de envolvimento em fraudes que atingiram aposentados e pensionistas em todo o país. O parlamentar defendeu que ele responda por crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa, estelionato, corrupção passiva e inserção de dados falsos em sistema de informação.

Para Dorinaldo, a atuação da CPMI do INSS é fundamental para garantir que os culpados não fiquem impunes.

“A fraude contra aposentados e pensionistas não pode ficar impune”, afirmou, ressaltando a necessidade de transparência nas investigações e de preservação dos direitos das vítimas.

A sessão em Brasília, realizada ontem (25), foi marcada por tensão. O acusado se recusou a responder às perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), o que gerou bate-boca entre parlamentares e a defesa, levando à suspensão temporária dos trabalhos.

Apesar do impasse, Dorinaldo reafirmou que continuará pressionando por justiça dentro da comissão. Segundo ele, a prioridade é assegurar que aposentados e pensionistas tenham seus direitos preservados e garantidos.