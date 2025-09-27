Desfigurado, idoso torturado pelo ‘Tribunal do Crime’ passará por reconstrução facial

Os integrantes do grupo criminoso foram capturados hoje pela Polícia Civil de Santana, cidade onde o caso ocorreu, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um idoso de Santana, município a 17 km de Macapá, precisará passar por cirurgia de reconstrução facial depois de ser sequestrado, espancado e torturado por um grupo criminoso formado por quatro adolescentes e um adulto.

A vítima foi sequestrada de dentro da própria casa, na última segunda-feira (22), e levada para um casebre de madeira em uma área de pontes do Bairro Remédios, periferia santanense. O local era justamente o tribunal, onde as vítimas eram julgadas e punidas. Lá, o idoso teve o rosto completamente desfigurado. Ele está internado, ainda em estado de choque.

O caso faz parte de uma série de agressões cometidas pelos suspeitos no chamado “Tribunal do Crime”, prática usada por facções para punir rivais e desafetos.

Segundo a Polícia Civil, os acusados foram capturados nesta sexta-feira (26), durante a Operação Tormentum, que cumpriu quatro mandados de internação contra adolescentes e um de prisão preventiva contra o adulto. A ação envolveu 18 policiais e teve apoio de diferentes delegacias do município.

O delegado Bruno Braz, titular da 1ª DP de Santana e responsável pelo caso, explicou como funcionava o esquema.

“A atividade desse grupo era voltada na forma de tribunal do crime. Eles capturavam pessoas que suspeitavam ser integrantes de facções rivais, ou então desafetos, e aplicavam castigos. São cinco homens entre 16 e 19 anos, sendo quatro adolescentes e um adulto. O líder era justamente o mais novo, de 16 anos”, relatou.

Segundo ele, o núcleo criminoso é um braço da facção carioca Comando Vermelho, que no Amapá vive em guerra com o PCC, através da organização Família Terror do Amapá.

Jovem com deficiência torturado

As investigações apontam que, no último dia 15, os mesmos criminosos haviam sequestrado um jovem com deficiência intelectual e auditiva. Ele foi levado para a residência do bairro do Remédios, onde foi submetido a sessões de tortura.

“Essa vítima levou diversos socos, chutes, teve o cabelo raspado, foi ameaçada com arma de fogo e chegou a ter a sigla da facção criminosa riscada a faca no peito. Foi um episódio de extrema violência, cometido contra uma pessoa em condição de vulnerabilidade”, destacou o delegado.

Idoso desfigurado e rastros de sangue

Quatro dias depois, o grupo voltou a agir. Dois dos acusados invadiram a casa do idoso, que na ocasião estava embriagado. Eles sequestraram a vítima e desferiram vários socos em seu rosto. O ataque deixou marcas profundas e, segundo a polícia, provocou um cenário de horror dentro da residência – um ambiente que deixou até mesmo experientes investigadores perplexos.

“Encontramos no local rastros de sangue por toda a casa, uma cena muito forte até mesmo para nós, policiais. Um dos acusados já confessou a agressão ao idoso, o suspeito maior de idade”, descreveu Bruno Braz.

Outras vítimas

A polícia acredita que pelo menos outras três pessoas também tenham sido submetidas a julgamentos do “Tribunal do Crime”, mas elas ainda não procuraram as autoridades por medo. A expectativa é que, com as prisões, novas denúncias surjam para fortalecer as investigações.

Apesar da pouca idade dos integrantes, o grupo tem extensa ficha criminal. Além das práticas de tortura, eles têm envolvimento com homicídios, tráfico de drogas e organização criminosa armada. Os inquéritos serão concluídos e encaminhados ao Ministério Público.

A Operação Tormentum contou com apoio da Delegacia da Infância e Juventude de Santana, da 2ª DP do município, da Operação Protetor e de policiais civis de Pedra Branca do Amapari.