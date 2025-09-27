VIOLÊNCIA EXTREMA

Desfigurado, idoso torturado pelo ‘Tribunal do Crime’ passará por reconstrução facial

27, setembro, 2025
Os integrantes do grupo criminoso foram capturados hoje pela Polícia Civil de Santana, cidade onde o caso ocorreu, a 17 km de Macapá.
Por OLHO DE BOTO

Um idoso de Santana, município a 17 km de Macapá, precisará passar por cirurgia de reconstrução facial depois de ser sequestrado, espancado e torturado por um grupo criminoso formado por quatro adolescentes e um adulto.

A vítima foi sequestrada de dentro da própria casa, na última segunda-feira (22), e levada para um casebre de madeira em uma área de pontes do Bairro Remédios, periferia santanense. O local era justamente o tribunal, onde as vítimas eram julgadas e punidas. Lá, o idoso teve o rosto completamente desfigurado. Ele está internado, ainda em estado de choque.

O caso faz parte de uma série de agressões cometidas pelos suspeitos no chamado “Tribunal do Crime”, prática usada por facções para punir rivais e desafetos.

Operação Tormentum capturou o Tribunal do Crime

Segundo a Polícia Civil, os acusados foram capturados nesta sexta-feira (26), durante a Operação Tormentum, que cumpriu quatro mandados de internação contra adolescentes e um de prisão preventiva contra o adulto. A ação envolveu 18 policiais e teve apoio de diferentes delegacias do município.

O delegado Bruno Braz, titular da 1ª DP de Santana e responsável pelo caso, explicou como funcionava o esquema.

“A atividade desse grupo era voltada na forma de tribunal do crime. Eles capturavam pessoas que suspeitavam ser integrantes de facções rivais, ou então desafetos, e aplicavam castigos. São cinco homens entre 16 e 19 anos, sendo quatro adolescentes e um adulto. O líder era justamente o mais novo, de 16 anos”, relatou.

Segundo ele, o núcleo criminoso é um braço da facção carioca Comando Vermelho, que no Amapá vive em guerra com o PCC, através da organização Família Terror do Amapá.

Delegado Bruno Braz: “Foi um episódio de extrema violência”

Jovem com deficiência torturado

As investigações apontam que, no último dia 15, os mesmos criminosos haviam sequestrado um jovem com deficiência intelectual e auditiva. Ele foi levado para a residência do bairro do Remédios, onde foi submetido a sessões de tortura.

“Essa vítima levou diversos socos, chutes, teve o cabelo raspado, foi ameaçada com arma de fogo e chegou a ter a sigla da facção criminosa riscada a faca no peito. Foi um episódio de extrema violência, cometido contra uma pessoa em condição de vulnerabilidade”, destacou o delegado.

Jovem com deficiência ficou com vários ferimentos na cabeça feitos com gilete

Idoso desfigurado e rastros de sangue

Quatro dias depois, o grupo voltou a agir. Dois dos acusados invadiram a casa do idoso, que na ocasião estava embriagado. Eles sequestraram a vítima e desferiram vários socos em seu rosto. O ataque deixou marcas profundas e, segundo a polícia, provocou um cenário de horror dentro da residência – um ambiente que deixou até mesmo experientes investigadores perplexos.

“Encontramos no local rastros de sangue por toda a casa, uma cena muito forte até mesmo para nós, policiais. Um dos acusados já confessou a agressão ao idoso, o suspeito maior de idade”, descreveu Bruno Braz.

Manchas de sangue por todo o barraco

Outras vítimas

A polícia acredita que pelo menos outras três pessoas também tenham sido submetidas a julgamentos do “Tribunal do Crime”, mas elas ainda não procuraram as autoridades por medo. A expectativa é que, com as prisões, novas denúncias surjam para fortalecer as investigações.

Apesar da pouca idade dos integrantes, o grupo tem extensa ficha criminal. Além das práticas de tortura, eles têm envolvimento com homicídios, tráfico de drogas e organização criminosa armada. Os inquéritos serão concluídos e encaminhados ao Ministério Público.

A Operação Tormentum contou com apoio da Delegacia da Infância e Juventude de Santana, da 2ª DP do município, da Operação Protetor e de policiais civis de Pedra Branca do Amapari.

Seles Nafes
