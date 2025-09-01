Dessalinizador e catamarã movidos a energia solar são destaques na Expofeira

Caesa já instalou 16 processadores de água no Bailique; em parceria com empresa privada, um novo modelo de catamarã também foi produzido

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A busca por uma tecnologia para dessalinizar a água consumida no Bailique, a maior região ribeirinha do Amapá, levou a Caesa a também desenvolver um catamarã. Tanto a embarcação quando o dessalinizador funcionam com energia solar, e ambos foram levados para a Expofeira. Em parceria com uma empresa, a ideia é mostrar que os catamarãs, capazes de navegar por 10 horas seguidas sem consumir uma gota de óleo diesel, são uma ótima alternativa para a região.

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior