Dessalinizador e catamarã movidos a energia solar são destaques na Expofeira

Por SELES NAFES
A busca por uma tecnologia para dessalinizar a água consumida no Bailique, a maior região ribeirinha do Amapá, levou a Caesa a também desenvolver um catamarã. Tanto a embarcação quando o dessalinizador funcionam com energia solar, e ambos foram levados para a Expofeira. Em parceria com uma empresa, a ideia é mostrar que os catamarãs, capazes de navegar por 10 horas seguidas sem consumir uma gota de óleo diesel, são uma ótima alternativa para a região.
Ficha técnica
Entrevista: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior
Seles Nafes