Detenta idosa e com obesidade passa mal em presídio e morre em hospital

Por HUMBERTO BAÍA
Uma detenta de 65 anos, que cumpria pena no Presídio Feminino de Macapá, morreu na madrugada desta segunda-feira (1º) no Hospital de Emergência, após complicações de saúde relacionadas a doenças como hipertensão arterial, obesidade mórbida, desvio lombar e dificuldade de locomoção, segundo apurou o Portal SN.
Eva Maria de Souza havia sido condenada a 10 anos e 3 meses de prisão por tráfico de drogas. Recentemente, ela foi transferida do Centro de Custódia de Oiapoque para o complexo feminino do Iapen, na zona oeste de Macapá.
A detena passou mal dentro da unidade prisional e, devido à gravidade de seu quadro, precisou ser transferida para atendimento de emergência no HE da capital. Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu.
Em julho deste ano, conforme documentos médicos apresentados à justiça pela defesa, Eva Maria da Souza pesava cerca de 200 quilos.
O advogado Edicarlos Guimarães havia protocolado pedido de prisão domiciliar junto à Justiça, levando em consideração as limitações e problemas de saúde da cliente.
No entanto, ele disse acreditar que a demora na análise do pleito teria contribuído para o agravamento do estado clínico, resultando na morte.