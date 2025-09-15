Dono de carro usado por policial militar preso após assalto é achado morto

O corpo do personal trainer Daniel César foi achado em estado de decomposição em um ramal entre o bairro Ipê e uma área de mata do Curiaú, na zona norte de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá investiga a morte de um personal trainer que estava desaparecido desde a semana passada, após ter deixado um parente em uma comunidade rural de Macapá. O corpo de Daniel César já estava em avançado estado de decomposição quando foi encontrado pelos agentes da DHPP, na tarde de sexta-feira (11), jogado no meio do mato às margens de um ramal da Rodovia AP-70, entre o bairro Ipê e uma área de mata do Curiaú, na zona norte da capital.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e observaram que o jovem tinha um buraco no crânio, provavelmente produzido por arma de fogo.

O cadáver foi removido ao IML e só foi reconhecido neste domingo (14), quando familiares compareceram à Polícia Científica e, lá, ficaram sabendo que o corpo possuía características semelhantes às de Daniel, incluindo um aparelho bucal que ele também usava. No entanto, a identificação oficial só será possível após exames de DNA.

Além do mistério que cerca a morte do jovem, há outro quebra-cabeça para a polícia resolver: após o desaparecimento de Daniel, o carro dele foi parar nas mãos de um soldado da Polícia Militar que foi preso na noite da última sexta-feira, junto com um comparsa, por participação em um roubo ocorrido momentos antes, na região do Abacate da Pedreira, zona rural de Macapá.

O personal deixou de dar notícias desde a última segunda-feira (8), após deixar o parente na comunidade do Carmo do Macacoari. Agora, a investigação busca saber se os assaltantes têm relação com o homicídio.