Drogas eram enviadas ao Amapá em caixas de som pelos Correios, diz PF

Policiais Federais cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão em Macapá e Oiapoque.

Da REDAÇÃO

Um esquema de tráfico interestadual de drogas utilizava o envio de entorpecentes escondidos em caixas de som enviadas pelos Correios para o Amapá. A descoberta levou à Operação Microfonia, que resultou no cumprimento de mandados em Macapá e Oiapoque, na manhã desta terça-feira (23).

As investigações começaram quando uma encomenda suspeita foi interceptada e, dentro dela, agentes federais encontraram grande quantidade de drogas sintéticas. A apuração revelou que um dos articuladores da movimentação criminosa já estava preso na época dos fatos, mas, mesmo assim, organizava a compra e o transporte da droga com o apoio da companheira, que permanecia em liberdade.

Na operação, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão. Durante o cumprimento em Oiapoque, um homem foi preso em flagrante com uma arma de fogo de numeração raspada. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Federal e será conduzido ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde ficará à disposição da Justiça.