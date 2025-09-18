Dupla armada invade posto, rende funcionários e foge com dinheiro e celulares

Roubo ocorreu em posto de combustíveis no bairro Beirol, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar está à procura de dois criminosos que assaltaram um posto de combustíveis na tarde desta quinta-feira (18), no bairro Beirol, zona sul de Macapá. A ação, que durou menos de dois minutos, foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram que eram 15h07 quando a dupla chegou em uma motoneta branca. O piloto permaneceu do lado de fora aguardando a fuga, enquanto o comparsa, armado e usando um capacete rosa, rendeu um casal de funcionários próximo à bomba de gasolina e os levou para uma sala da empresa.

Instantes depois, o assaltante trancou as vítimas e fugiu com o apoio do comparsa, levando cerca de R$ 500 e dois celulares.

A motocicleta foi localizada abandonada no bairro Araxá, mas até o momento ninguém foi preso.