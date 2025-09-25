Durante 10 dias, ação de saúde levará a Santana 14 especialidades médicas e exames gratuitos

Entre os 50 mil atendimentos previstos, 6 mil são exclusivamente ao público feminino, com prioridade para prevenção e detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero.

Durante 10 dias, a população de Santana, a 17 km de Macapá, terá acesso a atendimentos médicos gratuitos em 14 especialidades, além de exames laboratoriais, de imagem e serviços de prevenção. A ação será realizada na Praça do Fórum, no bairro Vila Amazonas, entre os dias 26 de setembro e 5 de outubro, dentro do projeto Carretas Delas.

A iniciativa foi idealizada a partir de emenda parlamentar do deputado federal Josenildo Abrantes, e conta com a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e do Instituto Brasileiro de Assistência à Saúde (Ibras).

A estrutura itinerante reúne consultórios equipados para oferecer serviços de ultrassonografia, ecocardiograma, mamografia, ginecologia e telemedicina, além de ambulância de apoio. A expectativa é de até 500 atendimentos diários, abrangendo especialidades como cardiologia, endocrinologia, ultrassonografia e mamografia.

Antes de chegar ao município, as carretas passaram por um itinerário simbólico em Macapá, circulando por pontos estratégicos da capital, como a Via Central, Hospital de Emergência, Centro de Radioterapia e a Orla, até alcançar Santana, onde os atendimentos serão concentrados.

Segundo a coordenação do projeto, esta é a primeira vez que as carretas chegam ao Amapá. Ao longo de 12 meses, a iniciativa prevê 50 mil atendimentos em diferentes municípios, sendo 6 mil voltados exclusivamente às mulheres, com prioridade para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero.

Nesta primeira etapa, além de Santana, também serão contemplados os municípios de Mazagão e Porto Grande, além de Macapá, nas zonas Sul e Norte. Os atendimentos poderão ser realizados por meio de agendamento prévio, divulgado nas redes sociais do Instituto Brasileiro de Assistência à Saúde (Ibras), ou por livre demanda, ampliando as oportunidades de acesso.

A programação prevê a passagem do projeto por Mazagão entre 31 de outubro e 9 de novembro; em Porto Grande de 5 a 14 de dezembro; na zona sul de Macapá de 16 a 25 de janeiro de 2026; e na zona norte da capital de 27 de fevereiro a 8 de março de 2026.