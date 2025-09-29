‘É a semana de isentar milhões do imposto de renda’, diz Malafaia

Proposta, que deve ser votada esta semana, busca beneficiar até 20 milhões de brasileiros com mudanças na tabela

Da REDAÇÃO

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) destacou, nesta segunda-feira (29), que a prioridade da base governista na Câmara dos Deputados é aprovar a nova tabela do Imposto de Renda (IR). A medida prevê isenção total para quem recebe até R$ 5 mil e descontos parciais para rendimentos entre R$ 5.001 e R$ 7.350. Atualmente, só estão isentos os contribuintes com renda de até R$ 2.824,00. O presidente da Câmara, Hugo Motta, confirmou a Dorinaldo que a pauta deve entrar na pauta de votação na próxima quarta-feira (1º).

Segundo o parlamentar, a atualização vai retirar da lista de contribuintes cerca de 10 milhões de brasileiros, que se somarão aos 10 milhões já beneficiados em 2023 e 2024. Dessa forma, 20 milhões de pessoas deixarão de pagar o imposto.

“É uma promessa de campanha, é uma realização. É um avanço fundamental em busca de justiça tributária. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos ou não paga. É uma visão moderna que o Brasil pode implementar essa semana”, declarou Malafaia.

Para compensar a perda de arrecadação, o governo propõe a criação de um imposto mínimo de 10% para quem recebe até R$ 600 mil ao ano, considerando salários, dividendos e outros rendimentos, mas deixando de fora operações como heranças e venda de bens.

Na tribuna, o deputado reforçou a urgência do debate:

“Nós queremos, pra finalizar mesmo que eu esperei muito, é pautar a questão do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a escala 6 x 1… É isso que o Brasil está esperando. Essa casa precisa ter conexão com as ruas”.