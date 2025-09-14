Em desfile cívico, menina espalha esperança e fé: ‘Deus sempre te ama’

Projeto missionário leva mensagem cristã e valores de cidadania à Semana da Pátria no Amapá

Por RODRIGO DIAS

Em meio aos festejos da Semana da Pátria no Amapá, em celebração à Independência do Brasil e ao aniversário de criação do ex-Território Federal, um grupo de meninas se destacou, não apenas pela marcha coordenada, mas pela mensagem que carregavam em seus corações. No sambódromo da Avenida Ivaldo Veras, que reuniu milhares de estudantes, educadores e famílias neste sábado (13), uma das presenças mais marcantes foi a da pequena Elise Vale, de apenas 10 anos.

Junto a outras garotas, Elise desfilou como parte do projeto Mensageiras do Rei (MR), uma organização missionária da União Feminina Missionária Batista Brasileira (UFMBB).

O objetivo do grupo é ir muito além das habilidades básicas, ensinando meninas de 9 a 16 anos sobre a Bíblia e o serviço cristão, promovendo valores como o cuidado com o próximo e a prática social.

Vestidas com a camisa do projeto, elas chamaram a atenção do público, levando a palavra de Deus para o desfile cívico. A participação delas não é apenas uma representação de sua fé, mas uma demonstração de civismo e união, integrando os valores de cidadania e coletividade tão celebrados no evento.

Essa foi a segunda vez de Elise desfilando na programação realizada pelo governo do Amapá. A emoção era evidente em suas palavras.

“Para mim, esse desfile foi muito especial porque também fala sobre a Palavra do Senhor”, disse a menina, que faz parte da Igreja Batista Central.

Elise demonstrou a alegria de poder compartilhar sua fé com tantas pessoas, mostrando o impacto do projeto em sua vida e na de outras garotas.

“Eu me sinto feliz sabendo que muitas pessoas podem aceitar Jesus como o seu Salvador. Deus sempre te ama“, afirmou.