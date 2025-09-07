Em noite de engarrafamento e ‘formigueiro humano’, Expofeira deve bater novo recorde de público

Espaços foram tomados desde o Palco da Rainha, onde foi realizado o ‘Rock Doido’ até a Arena Amazônia, onde foi a vez do forro romântico de Xandy Avião.

Por ELDER DE ABREU

O público que se deslocou neste sábado à noite (6) até o Parque de Exposições da Fazendinha para acompanhar a programação cultural do penúltimo dia da 54ª Expofeira Agropecuária do Amapá – que trazia o Show de Xandy Avião e o Festival das Aparelhagens – viveu do transtorno ao delírio, numa noite que, ao que tudo indica, bateu novo recorde de público do evento.

De 19h30 até 2h30 – já na madrugada deste domingo (7) – o engarrafamento quilométrico insistia em se estender da rotatória do Conjunto Embrapa até o portão principal do Parque de Exposições. Até para quem estava em motocicletas, chegar a Expofeira não foi uma tarefa fácil.

A chuva que caiu por mais de uma hora no final da tarde também contribuiu para que o público se atrasasse e se aglomerasse na rodovia JP – principal via de acesso ao evento.

No meio do percurso houve muita confusão, com pessoas com mal-estar por causa do calor dentro de ônibus, passageiros batendo com coolers em lanternas de carros durante as ultrapassagens, quedas de motoqueiros ao tentar transitar pelo canteiro central e motoristas tentando o retorno no meio do caminho após desistirem de ir ao evento.

Com a demora no trecho, alguns visitantes desciam dos carros para urinar às margens da via – e ainda tinham tempo de retornar tranquilamente aos veículos. A cerca de 2 km para chegar ao local, o trânsito ficava ainda mais lento, levando passageiros de coletivos e de aplicativos a completar o caminho a pé.

Quem teve coragem e perseverança para não desistir levou, em média, duas horas para chegar ao local – pelo mesmo trajeto que em outras noites era possível ser feito em tranquilos 20 minutos.

Já no Parque, o que se via era um verdadeiro ‘formigueiro humano’. O público tomou todos os espaços de atrações, desde o espaço do Palco da Rainha, onde foi realizado o ‘Rock Doido’ – como as apresentações de aparelhagem são chamadas pelos cativos seguidores – até a Arena Amazônia, onde os shows nacionais ocorrem, e ontem foi a vez do forró romântico de Xandy Avião.

Em ambas apresentações, o público foi ao delírio e consumiu tudo que tinha direito, bom para ambulantes vendedores de cerveja e empreendedores de alimentos, que faturaram alto nesta noite. Em números oficiais, o dia do show franco de Henrique & Juliano, com registro oficial de 500 mil visitantes e 178.209 veículos, é o evento com maior presença de público. A organização da Expofeira ainda não divulgou os indicadores da noite passada.

Mas a difícil missão de chegar, era a mesma para voltar. Relatos indicam que para sair do estacionamento e chegar até a JP também levava cerca de uma hora. Por fim, mesmo com todo o sufoco, nenhuma ocorrência grave foi registrada pelas equipes de segurança – ao menos nenhuma foi divulgada até esta manhã de domingo.

Hoje é o último dia do evento, com o show gratuito da dupla sertaneja Jorge & Mateus.