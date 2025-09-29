Em Tartarugalzinho, termina espera de 20 anos por regularização fundiária da Flota Amapá

Produtores rurais aguardavam pela concessão de uso que garante segurança jurídica e acesso a crédito

A Câmara Municipal de Tartarugalzinho foi o cenário, nesta segunda-feira (29), do lançamento da primeira campanha de regularização fundiária dos ocupantes da Floresta Estadual do Amapá (Flota). A medida, conduzida pelo Governo do Estado, representa um marco histórico para agricultores, piscicultores e extrativistas que há décadas aguardavam segurança jurídica sobre as áreas onde produzem.

Com a iniciativa, Tartarugalzinho se torna o primeiro município do estado a avançar efetivamente no processo, seguido por Pracuúba, que também já iniciou tratativas. A concessão real de uso abre caminho para acesso a crédito e estímulo à produção sustentável no campo.

O prefeito Bruno Mineiro destacou a conquista como um divisor de águas para a economia local:

“Tartarugalzinho sempre acreditou que o desenvolvimento começa dando direito a quem produz. Hoje, depois de duas décadas de espera, nossos agricultores finalmente podem dizer que a terra onde trabalham também lhes pertence de verdade. É um dia histórico para o nosso município e para todo o interior do Amapá.”

A deputada estadual Liliane Abreu, que defendeu o tema na Assembleia Legislativa, também celebrou o avanço:

“Não foi uma luta fácil. Foram muitas idas e vindas dentro do parlamento para garantir que a regularização saísse do papel. Mas hoje mostramos que quando o poder público ouve o povo do campo, a política vira resultado. Essa vitória é dos trabalhadores rurais, e seguiremos lutando para que mais famílias sejam contempladas.”

O lançamento da campanha marca um passo decisivo para transformar áreas antes marcadas pela incerteza em territórios de produção e desenvolvimento para o interior do Amapá.