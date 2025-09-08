Empreendedora, cliente e fomento: quando o apoio gera confiança e negócios

Nascida com ajuda do Programa Minha Primeira Empresa e microcrédito, a empresa Agrias Joias conquistou clientes na vitrine da Expofeira 2025.

Por ELDER DE ABREU

A Agrias Joias, marca amapaense especializada em semi-joias banhadas a ouro e prata 925, conquistou a atenção do público no corredor do empreendedorismo do Pavilhão ExpoAmazônia durante a 54ª Expofeira do Amapá. Fundada com o apoio do Programa Minha Primeira Empresa, a loja se destaca pela confiança conquistada entre clientes locais.

“Somos uma loja que vende semi-joias para a vida toda. Eu participo do programa Minha Primeira Empresa, que nos auxilia no crescimento da empresa e na criação dela, junto com o Sebrae e a AFAP, que nos oferece suporte financeiro. O movimento na Expofeira foi excelente, muita gente veio se divertir e conhecer os empreendimentos”, contou Camila Mendes, proprietária da Agrias Joias.

Além da presença física, a loja também mantém atendimento digital, com vendas pelo Instagram (@agriasjoias), WhatsApp e site próprio, oferecendo entrega e retirada para os clientes. Segundo Camila, o suporte do programa foi fundamental para garantir o estande na Expofeira e para o desenvolvimento do negócio.

As semi-joias da Agrias Joias se destacam pela alta qualidade dos materiais utilizados. Entre os destaques estão as peças banhadas a ouro e a prata 925, conhecida como prata pura, reconhecida por sua durabilidade e resistência à oxidação, garantindo não apenas beleza e elegância, mas também a segurança de um investimento para a vida toda, afirma proprietária.

A satisfação dos clientes comprova o impacto do empreendimento. É o que garante a professora Vívian Coelho, de 32 anos, que visitou o estande durante o evento.

“Eu já conhecia a marca e gosto muito. A qualidade das joias é excelente, a confiança na marca é grande e os preços são justos pela qualidade que oferece. Sempre que posso, recomendo a loja”, declarou a servidora pública,

Minha primeira empresa

O Programa Minha Primeira Empresa, criado pela Lei nº 2447/2019 e coordenado pela Agência Amapá com apoio da AFAP e do Sebrae-AP, tem como objetivo estimular novos negócios, gerar emprego e renda, e promover inclusão social. Por meio de editais periódicos, o programa oferece capacitação, elaboração de plano de negócios, microcrédito de R$ 13 mil a R$ 25 mil e acompanhamento técnico de até dois anos. Cada edital ainda reserva 10% das vagas para mulheres, pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência.

Desde 2020, o programa já apoiou mais de 130 empreendimentos, beneficiando desde vendedores ambulantes até startups de tecnologia e marcas locais de alimentos e cosméticos. Para Camila Mendes, a Agrias Joias é um exemplo de como políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo podem transformar ideias em negócios de sucesso, fortalecendo a economia local e gerando oportunidades para novos empreendedores.