Empreendedora já vendeu mais de 5 mil espetinhos na Expofeira: “pretendo chegar aos 10 mil”

Ao lado do marido, Daniel Oliveira, com quem tem dois filhos, Marluce transformou, há sete anos, a paixão pelo churrasco em um negócio familiar de sucesso.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O aroma inconfundível do churrasco toma conta da Expofeira do Amapá, mas para Marluce Melo, de 45 anos, esse cheiro tem um significado especial. Ele representa a realização de um sonho e a determinação de uma família que deixou Belém do Pará para participar do maior evento da Amazônia com um objetivo claro: conquistar o paladar dos amapaenses e alcançar a marca de 10 mil espetinhos vendidos.

Ao lado do marido, Daniel Oliveira, com quem tem dois filhos, Marluce transformou, há sete anos, a paixão pelo churrasco em um negócio familiar de sucesso.

A jornada, que começou em Belém, ganhou novos rumos no ano passado, quando a família atravessou a divisa para participar pela primeira vez da Expofeira do Amapá. O resultado foi tão positivo que o retorno em 2025 se tornou inevitável.

“É difícil encontrar palavras para descrever este evento. É maravilhoso, tanto para nós, empreendedores, quanto para as pessoas que estão aqui trabalhando e gerando renda”, afirma Marluce, exibindo um sorriso que traduz cansaço e satisfação.

Este ano, a meta ficou mais ousada. Para alcançá-la, a família trouxe uma comitiva de apoio e decidiu apostar em um preço mais acessível. O espetinho, que custava R$ 8, passou a ser vendido por R$ 5, estratégia que fez a demanda disparar.

Mas, segundo Marluce, o verdadeiro segredo vai além do preço. “Aqui vocês podem desfrutar do melhor churrasco, da melhor farinha de Bragança do Pará e da melhor farofa bem torrada”, garante.

Com mais de 5 mil espetinhos já vendidos, a meta dos 10 mil está cada vez mais próxima.

Quem quiser provar o famoso Churrasquinho da Marluce Melo pode encontrar o ponto de venda próximo à Arena da Rainha, onde sabor e história se misturam à energia da Expofeira.