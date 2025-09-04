Empreendedora se muda para a Expofeira e trabalha dia e noite para realizar sonho da casa própria

Estratégia atendeu ao aumento da procura por refeições no horário de almoço e fez o negócio crescer.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O movimento na 54ª Expofeira Agropecuária de Macapá vai além dos shows noturnos e das exposições. Durante o dia, enquanto trabalhadores preparam o parque e estudantes circulam pelas atrações, o aroma de comida caseira atrai visitantes em busca de uma refeição saborosa. É ali que a empreendedora Simone Marinho transforma dedicação em esperança: conquistar a casa própria.

À frente da marca Delícias da Mammy’s, Simone atua na gastronomia há 25 anos. A trajetória é marcada por resiliência.

“Já passei por cinco assaltos e cheguei a ser desenganada por médicos, mas me reergui”, relembra. Com o trabalho, criou e formou os três filhos.

“Graças a ele, pude sustentá-los e garantir a formação acadêmica. Hoje, estão bem encaminhados na vida”.

Neste ano, ela decidiu radicalizar: mudou-se para dentro da Expofeira. A estratégia atendeu ao aumento da procura por refeições no horário de almoço e fez o negócio crescer.

“Nosso objetivo era atender essa demanda. Com isso, expandimos nossas operações”, explica.

O resultado foi a contratação de seis funcionários para dar conta do movimento.

O sucesso também abriu portas. A equipe de Simone fechou contrato para fornecer refeições a uma empresa de limpeza que atua no evento, reforçando o ritmo de trabalho. E a receita para conquistar o público é simples: tempero caseiro.

“É comida com sabor de mãe, feita com amor e carinho”, define.

Apesar da longa trajetória, Simone ainda não conseguiu comprar sua casa, mas mantém o foco nesse objetivo. Após a Expofeira, ela já tem novo destino: um ponto fixo na Praça dos Sabores, ao lado da Casa do Artesão.

“Quem quiser experimentar as Delícias da Mammy’s pode nos encontrar lá depois do evento”, convida.

O espaço de Simone na Expofeira fica no 3º estande da praça de alimentação, à direita da entrada principal.