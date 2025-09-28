Energia solar chega ao Bailique; Itaubal também receberá o Luz para Todos

Programa execuado pela Equatorial instalou quase 300 kits de geração no arquipélago; iniciativa também leva vacinação e serviços básicos de saúde

Por SELES NAFES

Cinco comunidades do arquipélago do Bailique, distrito ribeirinho de Macapá, já receberam sistemas de geração de energia solar. A ação faz parte da retomada do Programa Luz Para Todos – Regiões Remotas, que voltou a ser executado em agosto deste ano. A próxima etapa deve contemplar famílias do município de Itaubal, no interior do Amapá.

De acordo com a CEA Equatorial, responsável pela execução no estado, já foram concluídas 293 instalações no Bailique. Os kits foram distribuídos entre as comunidades de Ponta do Curuá (56), Itamatatuba (101), Jaburu Grande (32), Ilhinha (35) e Jaburuzinho (69).

A meta é chegar a mais de 2 mil sistemas em localidades isoladas até o fim da atual fase. No Bailique, ainda devem ser atendidas Jangada Grande, Jangadinha, Igarapé do Meio, São João Batista, Buritizal, São Pedro do Curuá, Carneiro e Andiroba, antes da expansão para outros municípios.

Cada família recebe um kit de geração individual, composto por placa solar, inversor e bateria, que garante energia em áreas de difícil acesso. O equipamento é projetado para resistir ao sol, chuva, ventos e variações climáticas da Amazônia. A distribuidora também mantém a assistência técnica e o acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica.

Vacinação junto com energia

A chegada da energia está sendo acompanhada por outra frente: a ação Vacina para Ribeirinhos, coordenada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do governo estadual. Nos dois primeiros meses, foram aplicadas 866 doses em 422 moradores, além de mais de 1,5 mil atendimentos de saúde.

Os profissionais também distribuem hipoclorito de sódio para tratamento da água, medida que ajuda a prevenir doenças como diarreia e infecções.

“O objetivo é garantir que cada morador esteja com o calendário vacinal em dia. Em muitos casos, é preciso aplicar mais de uma dose por pessoa”, explicou o superintendente da SVS, Cássio Peterka.