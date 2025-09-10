Equatorial leva mutirão a quatro cidades do Amapá com negociações e sorteio de geladeiras

Iniciativa oferece descontos em contas, cadastro na tarifa social e troca gratuita de lâmpadas em Pedra Branca, Porto Grande, Amapá e Mazagão

Da REDAÇÃO

O Grupo Equatorial está realizando mais uma etapa do programa Mutirão Pelo Cliente Hoje em quatro municípios do interior do Amapá: Pedra Branca, Porto Grande, Mazagão e Amapá. A ação leva serviços diretos de energia e saneamento à população, aproximando clientes da CEA Equatorial e da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA).

Para ter acesso aos serviços, é preciso apresentar RG, CPF e a conta de luz ou água mais recente.

Durante o mutirão, moradores podem negociar débitos com condições especiais, atualizar dados cadastrais e se inscrever na Tarifa Social de Energia Elétrica, que garante descontos de até 100% na conta de luz. Também estarão disponíveis a troca gratuita de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, além de orientações sobre consumo consciente de energia.

Outro atrativo é o projeto E+ Geladeira Nova, que realiza sorteios de refrigeradores novos e mais econômicos para substituir os modelos antigos, medida que já beneficiou milhares de famílias amapaenses.

A ação já percorreu os municípios de Pedra Branca, Amapá e Mazagão, entre os dias 8 e 9. Agora é a vez de:

Porto Grande

📍 Base do Grupo Equatorial – Rua José da Silva Paranhos, 303

11/09: 8h30 às 12h e 14h às 17h

12/09: 8h30 às 12h e 14h às 16h