Escola em Tartarugalzinho é restaurada após pedido de deputada

Pedido foi feito a Alap pela deputada Liliane Abreu (União); Governo do Estado entregou a Escola João Brazão da Silva

Da REDAÇÃO

A comunidade da Fazenda Modelo, na região do Aporema, em Tartarugalzinho, recebeu nesta sexta-feira (26) a entrega oficial da reforma da Escola Estadual João Brazão da Silva. A obra foi executada pelo Governo do Estado após requerimento apresentado na Assembleia Legislativa pela deputada estadual Liliane Abreu (União).

Com a revitalização, estudantes e profissionais da educação passam a contar com salas de aula e espaços administrativos mais seguros e adequados, além de melhorias estruturais que garantem melhores condições de ensino e aprendizagem.

Segundo a deputada, o investimento atende a uma demanda histórica da população da Região dos Lagos.

“Nosso mandato tem como prioridade garantir educação de qualidade, e a parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental para transformar as necessidades da comunidade em ações concretas”, afirmou Liliane Abreu.

A parlamentar destacou ainda que a reforma da Escola João Brazão da Silva representa um avanço para o futuro das crianças e jovens da zona rural de Tartarugalzinho, que agora terão um ambiente mais moderno e funcional para estudar.