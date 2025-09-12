Estelionatário vendeu transformadores avaliados em R$ 320 mil a empresa do Pará, diz polícia

Os equipamentos, que haviam sido levados para Altamira (PA) foram localizados e trazidos de volta ao estado em uma balsa pela Polícia Civil do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Vinte e dois transformadores de energia elétrica avaliados em cerca de R$ 320 mil foram recuperados pela Polícia Civil do Amapá após terem sido desviados e vendidos ilegalmente por um estelionatário conhecido em Macapá.

Os equipamentos pertenciam a uma empresa de Salvador (BA) que prestava serviços à CEA Equatorial – concessionária de distribuição de energia no Amapá – e haviam sido levados para Altamira, no Pará, onde foram localizados e trazidos de volta ao estado em uma balsa.

Segundo o delegado Alan Moutinho, a investigação começou no fim de 2023, quando os transformadores desapareceram. A empresa, que encerrava contrato no Amapá, havia guardado os aparelhos no pátio de um restaurante às margens do ramal do km 9, na zona oeste de Macapá. O proprietário do local, identificado como José Raimundo de Nazaré Silva, de 38 anos, conhecido como “Freitas”, acabou vendendo os equipamentos por R$ 20 mil e ainda recebeu um carro como parte do pagamento.

“Freitas era uma pessoa de confiança naquele momento, mas já tinha uma ficha extensa por estelionato, com quase 30 boletins de ocorrência registrados contra ele. Durante as investigações, conseguimos confirmar que ele havia negociado os transformadores com uma empresa de Altamira. O comprador alegou não saber da origem ilícita, mas também será responsabilizado por receptação”, explicou o delegado.

Os transformadores, parte monofásicos e parte trifásicos, foram recuperados em operação conjunta entre a 8ª Delegacia de Polícia e o CIOSP Macapaba. Após perícia, serão devolvidos à empresa proprietária.

Freitas, que já havia sido preso por outros crimes semelhantes, foi novamente indiciado. A polícia informou que dará prosseguimento às investigações para apurar todas as responsabilidades e conexões no esquema.