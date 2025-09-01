Estelionatários que enganavam visitantes da Expofeira com golpe dos 3 copos são presos

O show dos criminosos chegou ao fim quando uma equipe policial, em ronda, percebeu a movimentação suspeita.

Por RODRIGO DIAS

A segunda noite da 54ª Expofeira terminou com uma ação da Polícia Civil que frustrou a atuação de quatro estelionatários. O grupo aplicava o conhecido “golpe dos três copos” e foi preso em flagrante após enganar visitantes e causar um prejuízo estimado em R$ 2 mil.

O esquema funcionava em uma pequena mesa, onde cada integrante tinha um papel definido. Enquanto um atraía a atenção do público, dois se passavam por apostadores, simulando vitórias para encorajar as pessoas a participar. O quarto, considerado o principal articulador, manipulava os copos de alumínio e a bolinha com agilidade, garantindo que a vítima nunca ganhasse.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, a atuação coordenada do grupo chamou a atenção dos policiais que patrulhavam a área. A encenação chegou ao fim quando uma equipe em ronda percebeu a movimentação suspeita.

Os quatro homens foram detidos e encaminhados à Delegacia da Expofeira. Com eles, a polícia apreendeu dinheiro e comprovantes de transações que comprovam o crime.

“Os presos irão responder por associação criminosa e estelionato. A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil em combater práticas ilícitas e garantir a segurança da população durante todo o evento”, destacou o delegado.

O caso serve de alerta para os visitantes: propostas de ganho fácil costumam esconder armadilhas. Como lembra o ditado popular, “quando a esmola é demais, o santo desconfia”.