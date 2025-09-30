Estudantes mostram como reduzir risco de infecção pelo HIV antes da relação

Por SELES NAFES
Estudantes do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Amapá (Unifap) produziram um vídeo educativo para as redes sociais explicando como reduzir o risco de infecção pelo vírus HIV antes de uma relação sexual desprotegida. O material faz parte de um projeto de promoção à saúde e aborda a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), estratégia que utiliza medicamentos antirretrovirais para impedir a instalação do vírus no organismo.
A PrEP deve ser administrada antes de uma situação de risco, mas não substitui o uso de preservativos, já que estes são a única forma eficaz de prevenir outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Existe também a PEP, que é um tratamento após a relação com alguém soropositivo.
“Tanto os profissionais quanto os usuários ainda encontram dificuldades em compreender como funciona esse fluxo de acesso. Por isso, criamos o vídeo, um álbum seriado (espécie de cartilha) e um banner com informações práticas”, explicou Rafaela Borges, uma das integrantes do grupo.
O trabalho foi desenvolvido por seis acadêmicos: Francianne Lobo, Rafaela Priscila Borges Jara Gomes, Bianca Sena da Costa, Lorena Estefany Silva da Silva, Shirlany Lobato Guedes e Pablo Palmerim Santana, na disciplina de Estágio Supervisionado I. Eles foram para a UBS da Unifap onde acompanharam o dia a dia do atendimento.
Apesar da importância da estratégia, o vídeo revela que a cobertura do serviço ainda é limitada no estado. Dos 16 municípios amapaenses, apenas quatro oferecem a PrEP na rede pública: Macapá, Santana, Oiapoque e Laranjal do Jari.
Na capital, o medicamento está disponível na UBS da Unifap, na Policlínica Papaléo Paes (bairro São Lázaro) e no SAE (Jovino Dinoá, bairo Jesus de Nazaré)
Segundo os estudantes, o objetivo principal da iniciativa é democratizar a informação e contribuir para que a população conheça e tenha acesso a um método comprovado de prevenção, que deve sempre estar associado ao uso de preservativos.