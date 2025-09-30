Estudantes mostram como reduzir risco de infecção pelo HIV antes da relação

Iniciativa alerta sobre a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), disponível gratuitamente pelo SUS, mas ainda restrita a apenas quatro municípios do Amapá

Por SELES NAFES

Estudantes do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Amapá (Unifap) produziram um vídeo educativo para as redes sociais explicando como reduzir o risco de infecção pelo vírus HIV antes de uma relação sexual desprotegida. O material faz parte de um projeto de promoção à saúde e aborda a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), estratégia que utiliza medicamentos antirretrovirais para impedir a instalação do vírus no organismo.

A PrEP deve ser administrada antes de uma situação de risco, mas não substitui o uso de preservativos, já que estes são a única forma eficaz de prevenir outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Existe também a PEP, que é um tratamento após a relação com alguém soropositivo.

“Tanto os profissionais quanto os usuários ainda encontram dificuldades em compreender como funciona esse fluxo de acesso. Por isso, criamos o vídeo, um álbum seriado (espécie de cartilha) e um banner com informações práticas”, explicou Rafaela Borges, uma das integrantes do grupo.

O trabalho foi desenvolvido por seis acadêmicos: Francianne Lobo, Rafaela Priscila Borges Jara Gomes, Bianca Sena da Costa, Lorena Estefany Silva da Silva, Shirlany Lobato Guedes e Pablo Palmerim Santana, na disciplina de Estágio Supervisionado I. Eles foram para a UBS da Unifap onde acompanharam o dia a dia do atendimento.

Apesar da importância da estratégia, o vídeo revela que a cobertura do serviço ainda é limitada no estado. Dos 16 municípios amapaenses, apenas quatro oferecem a PrEP na rede pública: Macapá, Santana, Oiapoque e Laranjal do Jari.

Na capital, o medicamento está disponível na UBS da Unifap, na Policlínica Papaléo Paes (bairro São Lázaro) e no SAE (Jovino Dinoá, bairo Jesus de Nazaré)

Segundo os estudantes, o objetivo principal da iniciativa é democratizar a informação e contribuir para que a população conheça e tenha acesso a um método comprovado de prevenção, que deve sempre estar associado ao uso de preservativos.