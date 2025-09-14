Ex-presidiário é executado com mais de 10 tiros

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento do sistema prisional do Amapá foi encontrado morto na tarde de sábado (13), com as mãos amarradas e diversas marcas de tiros na cabeça e no tórax. O corpo de Cesar Lee Lacerda Figueiredo, de 29 anos, foi deixado numa área periférica da 12ª Avenida do bairro dos Congós, na zona sul de Macapá.

Na cena do crime, a Polícia Científica recolheu cartuchos de pistola calibre ponto 40 e confirmou que a vítima foi executada por pelo menos dez disparos à curta distância.

As polícias Civil e Militar tiveram dificuldades na coleta de informações que pudessem ajudar na elucidação do caso, pois a região é alvo de disputa por faccionados rivais, o que deixa moradores temerosos e a lei do silêncio acaba prevalecendo.

Na ficha criminal do ex-detento, consta que ele havia participado de um roubo à residência no bairro Ipê, na zona norte de Macapá, onde seus comparsas conhecidos como Raylon e Guilherme acabaram mortos em confronto com uma equipe de rádiopatrulha do 2º Batalhão da PM.

Na época, Cesar Lee foi encaminhado ao Iapen junto com outro assaltante. Durante os nove meses em que ficou no presídio, ele costumava aplicar golpes, passando a responder também por estelionato.

Já em relação ao assassinato, os agentes da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) apuraram que o ex-presidiário estava sumido desde às 18h de sexta-feira e que ele tinha uma namorada que não foi mais vista desde o mesmo dia do desaparecimento.

Por enquanto, a motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. Informações que possam ajudar na elucidação do caso podem ser direcionadas ao disque-denúncia da DHPP, no telefone (96) 99170-4302.