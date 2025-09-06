Expocop: Cooperativas do AP mostram o que estão produzindo, e não é pouca coisa

Há cinco anos, a Expocop é uma vitrine das atividades das cooperativas do Amapá

Por SELES NAFES

A cada Expofeira as cooperativas do Amapá ganham mais espaço, principalmente em função do crescimento do setor, responsável hoje pela produção e exportação de itens como açaí e óleo de castanha. A expectativa é de que mais cooperativas sejam criadas, graças a incentivos do estado e pela atuação da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Pela 5ª vez consecutiva, um dos maiores eventos de negócios e entretenimento do Norte do país recebeu a Expocop.

Ficha técnica: Seles Nafes

Imagens: Iago Fonseca

Produção: Elder Abreu

Edição: Antônio Batista Júnior