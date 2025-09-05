Expofeira alcança novo patamar com 1,5 milhão de visitas e movimentação de R$ 1 bilhão

Balanço corresponde aos seis primeiros dias do evento que prossegue até domingo com shows e negócios.

Por ELDER DE ABREU

Balanço parcial divulgado nesta noite de sexta-feira (5) aponta que a 54ª Expofeira do Amapá deve alcançar números inéditos e se consolidar como o maior evento já realizado no estado. Em apenas seis dias, o Parque de Exposições da Fazendinha recebeu 1,5 milhão de visitantes e quase 400 mil veículos, com estimativa de movimentação financeira que pode ultrapassar R$ 1 bilhão entre efeitos diretos e indiretos.

O recorde de público foi registrado entre a manhã de quinta-feira (4) e a madrugada desta sexta (5), quando 500 mil pessoas circularam pelo espaço, acompanhadas de 178.209 veículos. O feito ganha ainda mais relevância porque, apesar da multidão, nenhuma ocorrência grave foi registrada.

Público crescente

O desempenho expressivo foi construído ao longo da semana, com números diários que refletem o potencial de atração da feira:

1º dia (sábado): 200 mil visitantes / 42.654 veículos

2º dia (domingo): 250 mil visitantes / 53.790 veículos

3º dia (segunda): 125 mil visitantes / 32.090 veículos

4º dia (terça): 175 mil visitantes / 45.299 veículos

5º dia (quarta): 200 mil visitantes / 38.002 veículos

6º dia (quinta): 500 mil visitantes / 178.209 veículos

Mais do que espetáculo de grandes dimensões, a feira consolida-se como plataforma de negócios, cultura, inovação e desenvolvimento econômico. O presidente da Comissão Organizadora, Richard Madureira, resume o impacto:

“Estamos presenciando um marco histórico. A Expofeira 2025 não é apenas um encontro de pessoas, é um ponto de virada para o Amapá. Aqui, negócios são fechados, empregos são gerados e ideias se transformam em realidade.”

Negócios em expansão

Com 587 empresas expositoras — 115 a mais do que em 2024 — e uma área 46% maior, a feira abriu espaço para a conexão entre diferentes cadeias produtivas. Estimativas apontam para uma movimentação direta superior a R$ 600 milhões, com reflexos indiretos que devem romper a barreira de R$ 1 bilhão.

O destaque fica para a Rodada de Negócios, promovida pela Agência Amapá com apoio do Sebrae, onde fornecedores locais negociam diretamente com grandes players do agronegócio, logística, construção, petróleo e gás. No pavilhão da 1ª ExpoAmazônia, a bioeconomia já rende frutos: a cooperativa Bio+Açaí prevê faturar R$ 250 mil e anunciou contrato de exportação para redes internacionais.

Petróleo e gás

Entre os debates mais aguardados da programação, o setor de petróleo e gás ganhou protagonismo. O consultor de mercado Eduardo Aragon apresentou projeções que indicam a geração de 30 mil empregos diretos e investimentos bilionários em infraestrutura portuária e energética.

A presença de executivos de petroleiras, investidores e representantes da Câmara de Comércio Brasil-China reforçou a posição estratégica do Amapá no mapa energético nacional. Para Aragon, o estado vive “o início de uma transformação, equilibrando desenvolvimento econômico e sustentabilidade”.

Inovação e tecnologia

A Expofeira também se firmou como espaço de empreendedorismo tecnológico. O Desafio Startup Amapá 2025 premiará soluções em bioeconomia e tecnologia, oferecendo mentorias, investimentos e acesso a hubs de inovação. A Embrapa apresentou propostas de manejo sustentável, rastreabilidade e uso de tecnologias digitais no agronegócio amazônico.

Cultura e identidade popular

Apesar da dimensão econômica, o evento mantém seu DNA cultural. A programação reúne quase 500 atrações artísticas, incluindo shows nacionais de Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Xand Avião, além de dezenas de apresentações locais. O Mercado da Economia Criativa segue movimentando artesanato, gastronomia, moda e turismo, integrando tradição e modernidade.

Projeção histórica

Com mais três dias de programação pela frente, a expectativa é de superar 2 milhões de visitantes. Para Richard Madureira, o saldo é mais que estatístico:

“A Expofeira é o retrato de um estado que quer crescer sem abrir mão de sua identidade. Aqui discutimos petróleo, bioeconomia, sustentabilidade, inovação e geração de empregos”.