Faccionado que expulsava moradores de áreas de ponte morre em tiroteio com o Choque

Troca de tiros ocorreu no bairro Congós, na zona sul de Macapá, na noite de quarta-feira.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A vida de crimes do ex-presidiário Willen Xavier dos Santos, mais conhecido como Ico, de 31 anos, chegou ao fim na noite desta quarta-feira (24), após uma troca de tiros com policiais militares da Companhia de Choque do Bope, em uma área de pontes da zona sul de Macapá.

Com uma extensa ficha criminal – que inclui tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo à mão armada e associação criminosa –, Ico também era apontado pela polícia como liderança de uma facção que atua expulsando moradores e dominando o tráfico de drogas no bairro Congós, onde ocorreu o confronto.

De acordo com o comandante do Choque, capitão João Oliveira, os militares foram à 18ª Avenida após denúncias de populares sobre indivíduos armados que estariam comercializando drogas e ameaçando moradores. Na chegada das viaturas, o ex-detento foi visto armado e acompanhado de outros homens.

Ainda segundo o oficial, os suspeitos correram pelas pontes ao perceberem a aproximação da polícia. Nesse momento, Ico se abrigou em uma casa e optou pelo enfrentamento armado. Quando o Samu chegou ao local, apenas confirmou o óbito.

A polícia destacou que Willen Xavier acumulava diversas passagens. Em 2024, foi preso em Tartarugalzinho conduzindo uma motocicleta roubada, quando, junto com comparsas, planejava executar um membro de facção rival. Já em 2023, havia sido indiciado por roubo majorado, tráfico e associação criminosa. Desde que foi colocado em liberdade, em 19 de agosto de 2025, por meio de alvará de soltura, exercia função de liderança em uma organização criminosa, controlando o tráfico e intimidando moradores sob grave ameaça.

Após a perícia, a arma utilizada por ele no confronto foi entregue ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.