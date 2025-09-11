Faculdade Integrado de Macapá abre inscrições para vestibular de Medicina

Instituição de ensino superior oferece 60 vagas e candidatos também podem usar a nota do Enem; aulas começam em 2026

A Faculdade Integrado de Macapá abriu inscrições para o segundo vestibular do curso de Medicina, que ofertará 60 vagas. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de outubro pelo site www.grupointegrado.br/graduacao/presencial/medicina-macapa As provas serão aplicadas no dia 19 de outubro.

Além da seleção tradicional, os candidatos também podem optar pelo ingresso por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta modalidade, as inscrições seguem até o dia 20 de outubro pelo mesmo site e não é necessário realizar prova, já que a classificação será feita exclusivamente com base nos resultados obtidos nas edições do Enem, a partir de 2010.

A lista dos aprovados, de ambas modalidades, será divulgada no endereço https://www.grupointegrado.br/editais a partir de 24 de outubro. As aulas da nova turma estão previstas para iniciar em 9 de fevereiro de 2026.

Formação de excelência

O curso de Medicina da Faculdade Integrado de Macapá tem duração de seis anos e os métodos de estudos são divididos ao longo da formação. A graduação conta com Team Based Learning (TBL) do 1º ao 4º período, Problem Based Learning (PBL) do 5º ao 8º período, e Aprendizagem Baseada em Projetos, Problematização e Simulação Realística.

Esses processos de aprendizagem ativa promovem o trabalho em equipe, a comunicação interpessoal, o protagonismo do estudante, a responsabilidade social e a capacidade de resolver problemas complexos da prática médica.

“Nosso compromisso é formar médicos que consigam unir conhecimento técnico, habilidades práticas, visão humanista, qualidade acadêmica de excelência e que atuem junto às comunidades desde cedo para ajudar a melhorar a qualidade de vida de quem mais necessita”, explica o diretor interino da Faculdade Integrado de Macapá, Rafael Zampar.

“Com todos os recursos que oferecemos, o apoio de professores e tutores especialistas em suas áreas de atuação e as oportunidades de vivenciar a realidade médica desde os primeiros meses, o estudante vai aprender fazendo. Por isso, temos uma formação diferenciada, ética, ampla, reconhecida entre as melhores do Brasil”, complementa Zampar.

Qualidade reconhecida

A primeira turma de Medicina da Faculdade Integrado de Macapá começou em julho deste ano e tem 60 estudantes.

“Escolhi o Integrado porque a estrutura é altamente tecnológica e moderna. Isso me faz sentir realizado e motivado a conquistar o tão sonhado CRM”, diz o acadêmico João Victor Dagher, de 16 anos.

“O Integrado oferece não somente um curso, mas uma experiência de vida marcada pela dedicação dos professores, qualidade da estrutura e a possibilidade de fazer parte de uma comunidade que valoriza a educação como instrumento de transformação social e pessoal”, fala a caloura Gisele Nozareth dos Santos Queiroz, de 42 anos.

Ambos os estudantes ingressaram no curso de Medicina da Faculdade Integrado de Macapá pelo primeiro vestibular da instituição de ensino superior.

Serviço

O que: Segundo vestibular e seleção via Enem para o curso de Medicina 2026 da Faculdade Integrado de Macapá (Av. Feliciano Coelho, 125, Trem)

Quando e onde se inscrever:

As inscrições para o vestibular vão até 16 de outubro e as provas serão aplicadas no dia 19 de outubro. As inscrições usando as notas do Enem vão até 20 de outubro. Ambas devem ser feitas pelo site www.grupointegrado.br/graduacao/presencial/medicina-macapa

Resultados: A lista dos aprovados será divulgada no endereço https://www.grupointegrado.br/editais a partir de 24 de outubro. As aulas da nova turma estão previstas para iniciar em 9 de fevereiro de 2026

Informações: tel. 0800-000-7005 e WhatsApp 96-2027-0996

Sobre a Faculdade Integrado de Macapá

A Faculdade Integrado de Macapá é a primeira e única instituição privada do Amapá a ter o curso de Medicina autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria SERES/MEC nº 257, de abril de 2025.

O campus tem 1.689m2 e cinco espaços equipados com modernos equipamentos para realizar pesquisas e experimentos científicos [dois laboratórios Morfofuncionais, dois de Habilidades e um de Simulação Realística], duas salas de aula e uma de informática.

As metodologias utilizadas – Team Based Learning (TBL), Problem Based Learning (PBL), Aprendizagem Baseada em Projetos, Problematização e Simulação Realística – potencializam a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe e o protagonismo do estudante na resolução de problemas.

A Faculdade Integrado de Macapá fica na Av. Feliciano Coelho, 125, bairro Trem, tel. 0800-000-7005 e WhatsApp 96-2027-0996.

A instituição faz parte do Grupo Integrado – companhia paranaense que tem 38 anos de tradição educacional, nota máxima (5) na avaliação do MEC, 12 turmas de Medicina em andamento e já formou mais de 10 mil universitários em diferentes áreas do conhecimento.