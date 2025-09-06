Falta de ônibus para a Expofeira causa congestionamento recorde na Rodovia JP

Escala mostra que apenas 29 coletivos foram destinados ao evento; público recorreu a carros, aumentando engarrafamento até o Garden Shopping

Por SELES NAFES

A penúltima noite da 54ª Expofeira do Amapá foi marcada por longos congestionamentos na Rodovia Josmar Pinto (JP), que liga o centro de Macapá ao bairro da Fazendinha, onde acontece o evento que termina neste domingo (7) e bate todos os recordes de público. Apesar do sucesso do evento de negócios, o motivo principal foi a falta de ônibus disponíveis para atender ao público.

O Portal SN teve acesso à escala de serviço da empresa Cidade de Macapá para este sábado (6) de Expofeira. Apenas 29 ônibus foram reservados para o transporte até o parque de exposições. O número é cerca de 40 veículos a menos do que o necessário, obrigando milhares de pessoas a utilizarem carros particulares, carro de aplicativo, táxis e veículos próprios.

O problema se agravou porque quase metade dos coletivos escalados tinha que retornar para a garagem às 18h30, ainda no início da movimentação mais intensa do público.

A consequência foi imediata: até às 23h, a fila de veículos ocupava todas as pistas da Rodovia JP, desde o Parque de Exposições da Fazendinha até o Amapá Garden Shopping, uma distância de aproximadamente 7 km.

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), responsável por planejar a frota para eventos, ainda não se posicionou sobre a escala reduzida de coletivos.

Apesar da angústia para chegar, os estandes de negócios e o encontro de aparelhagens ficaram lotados.