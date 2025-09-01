Filhos do vendedor de água que morreu no AP pedem ajuda para levar corpo de volta ao PA

A família disponibilizou um Pix para doações: 91986112381 (PicPay), em nome de Rodrigo Souza Silva.

Por RODRIGO DIAS

Os filhos de Roberto Carlos Silva, de 51 anos, conhecido pelo bordão “Água caral…”, fazem um apelo aos seguidores para ajudar no translado do corpo do pai de Santana, no Amapá, para Belém, no Pará, onde ele será velado e sepultado. O vendedor de água, que transformou sua rotina em uma história de sucesso nas redes sociais, morreu na madrugada desta segunda-feira (1º), após sofrer um infarto enquanto trabalhava na Expofeira do Amapá.

Roberto Carlos ficou conhecido pelo jeito carismático e pelas publicações cheias de bom humor, que lhe renderam mais de 46 mil seguidores no Instagram. O reconhecimento veio da simplicidade de sua vida, marcada pelo trabalho e pela alegria que compartilhava com quem o acompanhava.

Em um vídeo emocionante, os filhos reforçam o pedido de ajuda para que o corpo seja levado de volta à capital paraense.

“Nós viemos aqui encarecidamente pedir uma ajuda para vocês que conheciam ele, que gostavam dele, que acompanhavam a história dele”, declarou um deles.

A família disponibilizou um Pix para doações: 91986112381 (PicPay), em nome de Rodrigo Souza Silva.

A última postagem de Roberto Carlos, também chamado de Cariri, foi registrada na orla de Macapá, onde aparecia almoçando. Um momento simples, mas que se tornou a despedida pública de um personagem querido, lembrado por sua energia e dedicação.