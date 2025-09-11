“Foi sucesso”, comemora vendedora de drinks após triplicar vendas na 54ª Expofeira

Jady Sanches, 35 anos, atua há três anos atua no ramo de coquetelaria.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A 54ª Expofeira do Amapá reafirmou seu papel como motor da economia local, fortalecendo pequenos empreendedores e ampliando a geração de empregos. Entre as histórias de destaque está a de Jady Sanches, 35 anos, que há três anos atua no ramo de coquetelaria.

Para ela, a edição de 2025 foi “sem comparação” com as anteriores. Além de registrar um faturamento recorde, Jady conseguiu expandir sua equipe.

“Tripliquei as vendas e contratei mais seis funcionários. Foi sucesso”, comemorou.

O bom desempenho reforçou o otimismo da empreendedora, que já planeja retornar na próxima edição.

“Espero muito estar novamente na Expofeira no ano que vem”, afirmou, durante evento do governo do Amapá nesta quinta-feira (11).

Segundo Jady, o impacto da feira foi de “mais de 100%” em sua vida profissional. Ela agradeceu ao governador Clécio Luís e aos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, além de todos os envolvidos na organização, pelo incentivo ao empreendedorismo e pela contribuição à economia do estado.

O relato da empresária reflete o êxito da Expofeira 2025, consolidada como vitrine de oportunidades e catalisador de crescimento para pequenos negócios no Amapá.