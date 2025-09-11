ECONOMIA

“Foi sucesso”, comemora vendedora de drinks após triplicar vendas na 54ª Expofeira

11, setembro, 2025
Foto: Rodrigo Dias
Jady Sanches, 35 anos, atua há três anos atua no ramo de coquetelaria.
Por RODRIGO DIAS

A 54ª Expofeira do Amapá reafirmou seu papel como motor da economia local, fortalecendo pequenos empreendedores e ampliando a geração de empregos. Entre as histórias de destaque está a de Jady Sanches, 35 anos, que há três anos atua no ramo de coquetelaria.

Para ela, a edição de 2025 foi “sem comparação” com as anteriores. Além de registrar um faturamento recorde, Jady conseguiu expandir sua equipe.

“Tripliquei as vendas e contratei mais seis funcionários. Foi sucesso”, comemorou.

O bom desempenho reforçou o otimismo da empreendedora, que já planeja retornar na próxima edição.

Expofeira se consolidou como vitrine de oportunidades

“Espero muito estar novamente na Expofeira no ano que vem”, afirmou, durante evento do governo do Amapá nesta quinta-feira (11).

Segundo Jady, o impacto da feira foi de “mais de 100%” em sua vida profissional. Ela agradeceu ao governador Clécio Luís e aos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, além de todos os envolvidos na organização, pelo incentivo ao empreendedorismo e pela contribuição à economia do estado.

O relato da empresária reflete o êxito da Expofeira 2025, consolidada como vitrine de oportunidades e catalisador de crescimento para pequenos negócios no Amapá.

Seles Nafes
