Foragido do Pará condenado a 10 anos por estupro de criança é preso no Amapá

Por OLHO DE BOTO

Um homem procurado pela justiça paraense por crime de estupro de vulnerável foi localizado no Amapá nesta quarta-feira (10).

José Maria Pereira Serra, de 39 anos, foi surpreendido por policiais do Grupo Tático Aéreo (GTA) no bairro da Fazendinha, entre Macapá e Santana, pondo fim a anos de fuga da Justiça do Pará.

O crime ocorreu no ano de 2015, no município de Gurupá, no oeste paraense. Na ocasião, segundo a justiça, Serra violentou sua própria enteada, que à época do crime tinha apenas 9 anos de idade.

O caso foi julgado e a sentença condenatória foi decretada, mas o réu, que respondia ao processo em liberdade, fugiu ao saber da pena de 10 anos e 6 meses de reclusão.

O mandado de prisão contra Serra foi cumprido com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Sejusp, e da equipe da 2ª DP de Santana, em uma casa na Rua do Matadouro.

O acusado aguardará os trâmites legais para sua transferência para o sistema prisional do Pará, onde cumprirá a sentença.