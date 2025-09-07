Foragido que alegou doença para sair do Iapen é preso bebendo em show na Expofeira

O flagrante ocorreu na madrugada deste domingo (7), quando o sistema de reconhecimento facial da segurança pública identificou o foragido em meio ao público.

Por RODRIGO DIAS

Um homem de 37 anos, que estava em prisão domiciliar por alegar uma suposta doença, foi recapturado pelas policias civil e federal durante um show de aparelhagem na 54ª Expofeira do Amapá.

O detento, que responde por homicídio, havia conseguido a saída do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) após apresentar um laudo médico, mas foi considerado foragido depois de não conseguir comprovar a doença nem dar continuidade ao tratamento e desaparecer.

O flagrante ocorreu na madrugada deste domingo (7), quando o sistema de reconhecimento facial da segurança pública identificou o foragido em meio ao público. O homem, que curtia o show, foi imediatamente abordado e levado para a Delegacia de Polícia. Ele será novamente encaminhado ao Iapen.