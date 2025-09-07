Fuad Kairuz confirma investimentos milionários no Amapá e aguarda licenciamentos

Um dos maiores produtores de grãos do Brasil está em Macapá acompanhando a Expofeira e aguardando apenas a liberação de licenciamentos para iniciar a produção em larga escala de soja e milho. Trata-se de Fuad Kairuz, da FK Fazendas, descendente de libaneses e herdeiro de uma família que construiu trajetória sólida tanto na agricultura quanto no setor de regularização fundiária. De olho no bom momento vivido pelo Amapá, a FK Fazendas instalou sede definitiva em Macapá, com equipe própria, e já adquiriu áreas para iniciar a preparação do solo. O projeto prevê a realização de até três safras por ano de milho e soja, além de investimentos em pecuária e no beneficiamento de arroz. Outros investidores associados ao grupo também estão convencidos de que o Amapá representa a “última fronteira agrícola” do Brasil e estão de malas prontas. Assista!

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior