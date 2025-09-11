Funcionária de supermercado é presa por desviar R$ 82 mil e furtar doces no trabalho

Por RODRIGO DIAS
Uma funcionária de 26 anos foi presa acusada de desviar cerca de R$ 82 mil de um supermercado na zona norte de Macapá. Segundo a Polícia Civil, o esquema consistia em cancelar compras de forma irregular e transferir os valores para contas pessoais e de terceiros.
A denúncia foi feita pelo proprietário do estabelecimento, localizado na Rua Vereador Júlio Maria Pinto Pereira, no bairro Jardim Felicidade I. Ele relatou que, desde a contratação de Hainary Haiany da Silva Gonçalves, há nove meses, o supermercado registrou um aumento anormal de cancelamentos seguidos de movimentações financeiras suspeitas.
As investigações avançaram quando imagens das câmeras de segurança flagraram a funcionária escondendo produtos para consumo próprio. No dia da prisão, ela foi surpreendida ao separar itens como caixas de leite condensado, creme de leite, chantilly e leite integral.
Localizada em sua residência, no bairro Novo Horizonte, na tarde de quarta-feira (10), Hainary devolveu parte dos produtos e estava com R$ 269 em espécie.
Conduzida à delegacia especializada, a suspeita responderá por furto e desvio de valores. A Polícia Civil já havia registrado um boletim de ocorrência anterior feito pelo dono do supermercado e deve aprofundar as investigações.