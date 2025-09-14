Garoto de 7 anos rouba a cena tocando tarol em desfile da Pátria

Miguel iniciou sua jornada musical aos 6 anos na Escola Estadual Gonçalves Dias

Por RODRIGO DIAS

O som ecoou pelo Sambódromo de Macapá neste sábado (13), marcando as celebrações da Semana da Pátria. Em meio às fanfarras que celebram a Independência do Brasil e o aniversário de criação do Ex-Território Federal do Amapá, um jovem talento se destacou e roubou a cena: Miguel Furtado Pereira, de apenas 7 anos.

Com apenas 6 anos, ele iniciou sua jornada musical. Agora, com seu tarol, brilhou ao lado dos outros integrantes da banda de fanfarra da Escola Estadual Gonçalves Dias mais velhos que ele. A performance do garoto atraiu a atenção do público, que não economizou em aplausos e em registrar o momento com as câmeras dos celulares. A sintonia de Miguel com os outros músicos demonstrou que a idade não é um obstáculo para a paixão pela música.

Após o desfile, a revelação veio à tona: o maestro da banda é ninguém menos que o pai do garoto, Reginaldo Pereira. Emocionado, ele compartilhou o orgulho de ver o filho seguindo seus passos.

“É o segundo ano dele, mas este ano ele deu um show! Foi uma felicidade imensa ter meu filho tocando. A tradição está no sangue, a gente gosta de celebrar o 13 de setembro, e ele abraçou a causa, gosta de tocar e estamos juntos nisso”, disse o pai e maestro.

O talento do pequeno músico se estende à família: seu irmão mais velho também é integrante de uma fanfarra, tocando na banda do AVT. Para Miguel, a experiência foi resumida em uma palavra: “Legal”.

O desfile, que integra a Semana da Pátria, contou com a participação de diversas escolas e instituições ligadas ao governo do Amapá, mas a apresentação da banda da Escola Gonçalves Dias, com a energia do pequeno Miguel, foi um dos pontos altos do evento, provando que a tradição das fanfarras continua viva e se renova a cada nova geração.