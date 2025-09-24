Gerente é suspeito de criar contas fraudulentas para movimentar R$ 3 milhões

Nesta quarta-feira (24), a Polícia Federal realizou a Operação Caronte

Da REDAÇÃO

Policiais federais no Amapá cumpriram dois mandados de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (24), em um inquérito que apura o envolvimento de dois bancários em uma série de transações criminosas que teriam movimentado mais de R$ 3 milhões. O Portal SN apurou que os crimes teriam ocorrido no Banco do Brasil, mas o Sindicato dos Bancários afirma que o funcionário era da agência de Macapá.

Os mandados foram cumpridos em Santana, cidade a 17 km de Macapá, no âmbito da Operação Caronte, onde mora um dos investigados. Um dos funcionários era gerente da agência Estilo da capital, de acordo com o presidente do sindicato, Samuel Bastos.

As investigações começaram a partir de denúncias que apontavam para a atuação do gerente, acusado de criar contas bancárias fraudulentas e contratar empréstimos.

De acordo com a PF, além do gerente, outro investigado também foi identificado. Ele teria atuado na lavagem de capitais, movimentando aproximadamente R$ 3 milhões em operações ilícitas ligadas ao esquema.

Os crimes investigados são: gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A PF não forneceu detalhes sobre os endereços e os materiais apreendidos durante o cumprimento dos mandados.

Em tempo: inicialmente, foi noticiado que os crimes teriam ocorrido na agência de Santana, o que no início da tarde foi corrigido pelo sindicato.