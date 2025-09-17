Governo divulga lista com 10 mil nomes para receber a nova carteira de identidade

Documentos estão disponíveis para retirada nas unidades do Super Fácil e postos da Polícia Científica

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá divulgou nesta terça-feira (17) uma lista com os nomes de mais de 10 mil pessoas que já podem buscar a nova Carteira Nacional de Identidade (CIN). A retirada deve ser feita nas 13 unidades do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (Siac Super Fácil) e nos postos avançados da Polícia Científica do Amapá (PCA).

Até agora, mais de 24 mil documentos já foram entregues, mas a grande procura gerou impacto no tempo de análise e emissão. Para acelerar o processo, o Estado mobilizou uma força-tarefa que atualiza processos junto à análise federal, impressão e liberação das identidades.

A ação é coordenada pela Secretaria de Governo (Segov), com execução do Super Fácil, da PCA e do Prodap, e conta com reforço de servidores da Seed, Sejuv, UDE e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-AP). Além da entrega, também estão sendo feitas análises e correções de processos em andamento.

👉 Para consultar se sua CIN já está disponível, o cidadão pode:

Acessar a lista por unidade no site: https://sicweb.portal.ap.gov.br/acompanhamentoprocesso

Usar o QR Code presente no protocolo de atendimento.

Quem não encontrar o nome na lista deve salvar o número oficial de contato do governo (96 99123-7550) e aguardar retorno do call center, que entrará em contato quando o documento estiver pronto.