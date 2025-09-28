Governo ensina guardas municipais sobre quando usar armas para proteger vidas

Treinamento ocorre no stand de tiro do Instituto de Ensino de Segurança Pública (IESP), órgão da Segurança Pública do Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma parceria entre a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Guarda Civil de Macapá está garantindo aos agentes do município treinamento de como manejar armas com segurança e quando tomar a decisão de usá-las com objetivo de proteger vidas.

O treinamento, denominado Estágio de Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional, objetiva manter o porte institucional de arma de fogo para guardas municipais e ocorre no stand de tiro do Instituto de Ensino de Segurança Pública (IESP).

Essa etapa prática do curso encerrou nesta quarta-feira (24). Durante as atividades, os guardas foram acompanhados de perto pelo instrutor Maycon Kirley, do IESP, que destacou a importância do preparo emocional.

“O treinamento vai além da técnica. Trabalhamos o autocontrole, a disciplina e a consciência de que o uso da arma exige maturidade e ética. Os guardas saem mais preparados para servir com responsabilidade”, afirmou.

A primeira turma contou com 43 agentes, e o sucesso da etapa prática abre caminho para a capacitação de mais 134 servidores, totalizando 177 guardas requalificados. Além disso, outros 55 guardas municipais participarão do curso de formação completa, ampliando o contingente apto a solicitar o porte institucional junto à Polícia Federal no Amapá.