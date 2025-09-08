Gratuito: Parque de Diversões é liberado e estado oferta serviços de saúde para crianças

Cerca de 10 mil crianças são aguardadas no Parque de Exposições da Fazendinha, elas terão acesso gratuito ao parque, basta fazer pré-cadastro.

O Parque de Diversões da Fazendinha será aberto nesta segunda-feria (8) gratuitamente para milhares de crianças no “Dia da Família”, que também vai ofertar atendimentos de saúde e outras ações sociais. A expectativa é receber cerca de 15 mil pessoas, sendo 10 mil crianças de 2 a 14 anos, em uma programação especial que inclui lazer, cultura e cidadania. Essa é a última programação da Expofeira 2025.

O acesso ao evento ocorre mediante credenciamento prévio, feito por formulário on-line, com retirada dos ingressos no dia, das 15h às 20h. Caso haja vagas remanescentes, novos registros poderão ser feitos no local. O parque funcionará das 16h às 22h, com show da banda Chocolate com Pipoca às 18h, voltado ao público infantil.

Além da diversão, o “Dia da Família” oferece serviços essenciais. Na área da saúde, haverá vacinação e atendimentos do programa Mais Sorriso. Já na educação, espaços de lazer inclusivos foram preparados com foco em crianças autistas, acompanhados pelo Núcleo de Educação Especial. O esporte também terá espaço, com festival de pipas e atividades recreativas promovidas pela Secretaria de Desporto e Lazer.

Para garantir conforto e bem-estar, o evento terá pontos de hidratação, distribuição de lanche para crianças e a presença da Carreta da Defensoria Pública, com serviços de cidadania. Empreendedores locais também participarão da ação, comercializando pipoca, algodão-doce e comidas típicas, o que ajuda a fortalecer a economia da região.

Segundo a secretária de Estado de Assuntos da Transposição, Anne Marques, a iniciativa busca democratizar o acesso ao lazer e prioriza famílias em situação de vulnerabilidade.

“Nosso público prioritário são as famílias mais vulneráveis, aquelas que dificilmente conseguem acessar esse tipo de atividade. O propósito do governador Clécio é garantir um dia de lazer e serviços para quem mais precisa”, afirmou.

A recomendação é que as famílias utilizem preferencialmente o acesso pelo Ramal do Alemão, que facilita a chegada até a entrada principal.