Gravação clandestina entre Luana e Dalua aumenta tensão no União: ‘traição’

Presidente da Câmara de Macapá acusa Luana Serrão de tentar chantageá-lo e remete caso à Procuradoria-Geral da Casa; áudio revela oferta de espaços políticos para Luana recompor com grupo

Por SELES NAFES

O presidente da Câmara Municipal de Macapá, Pedro Dalua (União Brasil), classificou como “traição política” a divulgação de um áudio clandestino de uma conversa particular entre ele e a colega de partido, a vereadora Luana Serrão. A gravação teria sido feita pela própria parlamentar, supostamente com o objetivo de constrangê-lo e promover chantagem. O Portal SN tenta ouvir a vereadora.

Em discurso no plenário nesta quinta-feira (11), Dalua disse que a prática fere a confiança entre os parlamentares e mancha a imagem da instituição.

“Esse ato não atinge apenas a minha honra pessoal — ele atinge a própria Câmara Municipal de Macapá. Foi um atentado contra a confiança que deve existir entre nós, vereadores, e um grave precedente para a democracia desta Casa”.

O presidente reforçou que não falou nada que comprometesse sua conduta, e que procurou sempre preservar o mandato da colega, que já enfrenta um processo interno por infidelidade partidária.

No áudio, postado em alguns perfis, é possível ouvir o presidente se oferecendo para intermediar espaços na Câmara e no grupo politico para a vereadora recompor com o grupo do União Brasil, independentemente de autorizações. Ouça a íntegra que já foi divulgado.

“O conteúdo da conversa revela o meu caráter conciliador e o meu desejo de recompor pontes, de manter a harmonia no nosso partido e de garantir que a vereadora pudesse seguir seu mandato sem maiores problemas. Meu esforço sempre foi no sentido de evitar um processo por infidelidade partidária e reservar o mandato conquistado nas urnas”, acrescentou.

Diante da repercussão, Dalua anunciou que o caso será encaminhado à Procuradoria-Geral da Câmara para emissão de parecer jurídico, dando a entender que o Conselho de Ética deve analisar uma possível quebra de decoro parlamentar.

“A atitude da vereadora não fortaleceu a democracia; ao contrário, enfraqueceu o nosso pacto de convivência e respeito mútuo. Divergências políticas devem ser resolvidas com coragem e transparência, no debate público, e não com artifícios sorrateiros ou gravações clandestinas”, declarou Dalua. Hoje pela manhã, o presidente brincou nas redes sociais ao mostrar que está usando um aparelho que detecta escutas escondidas.

O episódio aumenta a tensão dentro do União Brasil em Macapá. Luana Serrão tem votado de forma contrária às orientações da legenda ao se aliar ao prefeito Antônio Furlan (MDB), o que já a colocou no centro de atritos com a direção partidária.

O Portal SN procurou a vereadora Luana Serrão. A exemplo de outras situações, ela não respondeu à solicitação de um posicionamento sobre o tema.