Homem é assassinado a facadas por ciúmes

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A tranquilidade da comunidade rural de Anauerapucu, distrito do município de Santana, a 17 km de Macapá, foi interrompida na noite deste domingo (28) por um crime brutal. Um homem foi morto a golpes de faca e, embora as circunstâncias ainda estejam sob investigação, a principal linha de apuração aponta para motivação passional.

Segundo relatos de moradores, Josivam Rodrigues da Silva teria atacado Rodrigo Freitas Martins, de 29 anos, desferindo várias facadas que resultaram na morte imediata da vítima.

Testemunhas apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes envolvendo a esposa do suspeito. Logo após o ataque, Josivam fugiu e até o momento não foi localizado.

Equipes da Operação Protetor, formadas por policiais da Radiopatrulha e do Grupo Tático Aéreo (GTA), realizaram buscas na região, mas não obtiveram sucesso em capturar o acusado. A Polícia Científica fez a perícia no local e removeu o corpo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que tenta localizar o autor do homicídio.