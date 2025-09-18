Homem é preso levando drogas escondidas no porão de embarcação para festa no Bailique

Flagrante foi feito por policiais da Delegacia Fluvial, 3ª DP de Macapá e Grupo Tático Aéreo no porto do Canal do Jandiá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 27 anos foi preso tentando transportar drogas escondidas no porão de uma embarcação que seguiria de Macapá para o arquipélago do Bailique. O material ilícito, segundo a polícia, seria comercializado em uma festa marcada para este fim de semana no distrito ribeirinho.

A prisão ocorreu na noite desta quarta-feira (17), por volta de 22h, no Porto do Canal do Jandiá, em Macapá. O suspeito, identificado como Israel Cleiton Monteiro das Neves, morador do bairro Perpétuo Socorro, zona leste da capital, foi flagrado com porções de entorpecentes dentro de uma pochete e também com drogas acondicionadas no compartimento de cargas do barco.

Ao todo, foram apreendidas uma porção grande e quatro pequenas de maconha, duas porções de cocaína, uma pedra de crack e uma balança de precisão.

As equipes policiais apuraram que o entorpecente seria comercializado ainda durante a viagem e também em uma festa no Bailique. De acordo com o capitão Bryan Fonseca, o suspeito utilizou uma prática comum entre traficantes: esconder a droga antes da partida e embarcar somente na hora da viagem.

“Esse material ilícito, segundo o suspeito, estava sendo levado para ser vendido em uma festa no arquipélago. Ele já estava com as porções pequenas em uma pochete, possivelmente para comercializar durante a viagem, enquanto a maior parte estava acondicionada no porão da embarcação”, explicou.

O delegado Mauro Ramos, da Delegacia Fluvial, destacou que a prisão ocorreu após levantamento prévio.

“Recebemos informações sobre o transporte de drogas nesta embarcação e realizamos a abordagem assim que o suspeito chegou para o embarque. Ele foi autuado em flagrante por tráfico e será apresentado no Ciosp do Pacoval, ficando à disposição da Justiça”, informou.

A ação contou com policiais da Delegacia Fluvial e da 3ª DP de Macapá, com apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA).