Homem é preso vendendo drogas em frente à escola militar

Ocorrência foi registrada na Área Portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Polícia Militar do Amapá (PM-AP) prendeu, nesta quarta-feira (4), um homem acusado de vender drogas em frente à Escola Estadual de Ensino Militar Afonso Arinos de Melo Franco, no bairro Área Portuária, Baixada do Ambrósio, em Santana, a 17 km de Macapá.

A ação ocorreu após denúncia de populares. Durante a abordagem, Jardiel Bruno Bezerra dos Santos, de 35 anos, ainda tentou resistir, mas foi contido e algemado. Com ele, os militares encontraram cerca de 60 papelotes de substância semelhante à maconha.

“Essa apreensão ocorreu após moradores chamarem a viatura e informarem que o indivíduo estava vendendo drogas em frente à escola. Ele tentou fugir, mas conseguimos detê-lo, e com ele havia uma quantidade significativa de maconha”, relatou o subtenente P. Braga.

Jardiel foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde deverá responder por tráfico de drogas.