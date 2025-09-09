Homem que ateou fogo na ex-esposa e esfaqueou a atual no Amapá é preso em Afuá

Ele foi capturado pela Polícia Civil do Pará após informações repassadas pela Polícia Civil do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 26 anos, investigado por tortura, tentativa de feminicídio, agressão, violência sexual e psicológica, foi preso na madrugada desta terça-feira (9) no município de Afuá, no Pará. As autoridades não divulgaram o nome do agressor. Ele estava sendo procurado pela Polícia Civil do Amapá e teve um mandado de prisão cumprido pela Polícia Militar do Pará.

O crime mais recente ocorreu em 25 de agosto de 2025, na comunidade de Santa Luzia, área rural de Macapá. A vítima, uma mulher de 20 anos, convivia com o suspeito há apenas um mês. Motivado por ciúmes da companheira em relação à mãe dele, o agressor desferiu cerca de cinco golpes de faca. Em seguida, levou a vítima até um cemitério na comunidade, onde a ameaçou de morte e disse que, após matá-la, mataria também a filha dela, de pouco mais de 1 ano, enteada do acusado.

Segundo a delegada Marina Guimarães, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Macapá, essas ameaças configuram tortura psicológica, crime pelo qual ele também responderá, junto com violência sexual, tortura e tentativa de feminicídio.

A vítima precisou procurar atendimento médico no Hospital de Emergências de Macapá, ocasião em que a DEAM tomou conhecimento do fato. Enquanto ela era levada para receber cuidados, o agressor fugiu. Um vídeo gravado logo após as agressões mostra a mulher com perfurações de faca e visivelmente abalada.

O acusado possui extensa ficha criminal, com vários processos, incluindo violência contra a mulher. Entre os delitos, já havia tentado matar a ex-companheira, ateando fogo em seu corpo. Apesar disto, as autoridades não divulgaram o nome dele.

O violento agressor passará por audiência de custódia no Afuá e será recambiado ao Amapá. Para a delegada Marina Guimarães, o caso reforça a prioridade da corporação no combate à violência doméstica.

“Essa prisão mostra que não haverá tolerância contra agressores de mulheres. Nosso trabalho é garantir proteção e justiça para todas as vítimas”, afirmou.

Ela ainda ressaltou a importância da denúncia: “Todas as mulheres que vivem situações de violência devem procurar ajuda. Há acolhimento, proteção e justiça à disposição. Estamos aqui, na DEAM, 24 horas”, ressaltou.