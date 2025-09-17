Homicida com 3 ordens de prisão é capturado na Operação Harpia

Preso em Macapá, Eder Gonzaga de Souza é conhecido como Carioca.

Por OLHO DE BOTO

Um homicida detentor de três mandados de prisão está entre os mais de 100 alvos da Operação Harpia, capturados na manhã de hoje (17), em Macapá, pelas Polícias Civil e Federal. A ação mirou condenados por crimes hediondos, como latrocínio, homicídio, feminicídio e estupro de vulnerável. Além do Amapá, houve registro de prisões fora do Estado.

Um dos mandados de prisão preventiva contra Eder Gonzaga de Souza foi expedido pela Vara Única de Tartarugalzinho, e na decisão, o juiz Heraldo do Nascimento Costa destacou que o acusado agiu com extrema violência, desferindo dois golpes de faca nas costas da vítima, Ezequiel Farias Tolosa, restando comprovada a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.

Além disso, Carioca, como Eder Souza é conhecido, possui outros dois mandados de prisão, um deles com validade até 2051, em decorrência de uma sentença condenatória de 16 anos de reclusão, também por crime contra a vida, a ser cumprida no regime semiaberto, ele foi preso pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá e agora segue aguardando decisão da Justiça.