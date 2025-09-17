Investigações sobre minério ilegal levam PF a esquema de armas e munições no Amapá

Três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva foram cumpridos nos municípios de Pedra Branca do Amapari e Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A análise de um caso de exploração ilegal de minério de ferro e quartzo no Amapá revelou um esquema de comércio clandestino de armas de fogo e munições. A investigação culminou na deflagração da Operação Munitio Deperdita, que resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nos municípios de Pedra Branca do Amapari e Macapá, nesta quarta-feira (17).

A investigação teve início a partir de provas obtidas na Operação Ekeberg, realizada em julho de 2024, quando um homem foi preso em flagrante por usurpação de bens da União, ao explorar ilegalmente cerca de meia tonelada de minério de ferro e diversas pedras de quartzo. Durante a apuração, os investigadores identificaram indícios de que outro indivíduo utilizava um aplicativo de mensagens para comercializar armas e munições de forma clandestina.

Durante a Operação Munitio Deperdita, um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e permanece à disposição da Justiça. As buscas também visaram localizar outros envolvidos e apreender materiais relacionados ao comércio ilegal de armamento, reforçando o combate a crimes que ameaçam a segurança pública na região.