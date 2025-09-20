Jovem vendedor e universitário morre em acidente de moto na Rodovia Duca Serra

Apaixonado por motociclismo, hobby que costumava compartilhar em suas redes sociais, Mateus conciliava a rotina de vendedor com a vida acadêmica.

Por RODRIGO DIAS

O vendedor Mateus Rodrigues, de 24 anos, morreu após um acidente de trânsito na Rodovia Duca Serra, nas proximidades do campus Santana do Instituto Federal do Amapá (Ifap), na última sexta-feira (19). Ele retornava do trabalho quando ocorreu a tragédia.

Segundo o registro policial, a equipe da Ronda Ostensiva foi acionada para atender à ocorrência em que um motociclista havia caído na rodovia, em frente à Eletronorte. Mateus chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Apaixonado por motociclismo, hobby que costumava compartilhar em suas redes sociais, Mateus conciliava a rotina de vendedor no Grupo Center Kennedy com a vida acadêmica, como estudante do curso de Educação Física.

A empresa publicou uma nota de pesar, lamentando a perda e ressaltando o carinho de colegas e clientes pelo jovem.

“O Grupo Center Kennedy lamenta profundamente a perda de Mateus Rodrigues, colaborador dedicado e tão querido por todos. Desejamos força e serenidade a seus familiares e amigos, para que encontrem consolo na certeza de que Mateus viverá para sempre em nossos corações. Descanse em paz, Mateus”, diz a nota.

A dinâmica do acidente será investigada pelas autoridades competentes. A motocicleta da vítima foi entregue a um familiar ainda no local.