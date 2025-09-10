Laranjal abre inscrições para 1º concurso da saúde com 79 vagas imediatas

Certame contempla cargos de níveis médio e superior com salários que variam de R$ 1,4 mil a R$ 7,6 mil

Por SELES NAFES

A prefeitura de Laranjal do Jari, município localizado a 289 km de Macapá, publicou o edital do primeiro concurso público para a área da saúde, ofertando 79 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. De acordo com o prefeito Teddy Marcel (União), as oportunidades estão distribuídas entre cargos de nível médio/técnico e superior, todos com lotação na Secretaria Municipal de Saúde. Inscreva-se clicando aqui.

Nível Médio e Técnico

Entre os cargos de nível médio/técnico estão previstas vagas para:

Agente Administrativo ,

Técnico em Enfermagem ,

Técnico em Saúde Bucal ,

Auxiliar em Saúde Bucal ,

Agente Comunitário de Saúde.

Os salários para essas funções variam de R$ 1.412,00 a R$ 2.400,00, dependendo da carga horária e da área de atuação.

Nível Superior

Já para nível superior, as vagas contemplam:

Médico Clínico Geral ,

Médico Pediatra ,

Enfermeiro ,

Odontólogo ,

Fisioterapeuta ,

Psicólogo ,

Assistente Social ,

Farmacêutico ,

Nutricionista, entre outros.

LEIA AQUI O EDITAL

Os salários para essas funções chegam a R$ 7.680,00, de acordo com a carga horária e a especialidade.

Inscrições e Provas

As inscrições podem ser feitas até 2 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), responsável pela organização do certame. A taxa é de R$ 110,00 para nível médio/técnico e R$ 140,00 para nível superior .

As provas objetivas estão marcadas para o dia 7 de dezembro de 2025, em dois turnos: manhã para candidatos de nível médio/técnico e tarde para candidatos de nível superior