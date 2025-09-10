FUNCIONALISMO DO AMAPÁ

Laranjal abre inscrições para 1º concurso da saúde com 79 vagas imediatas

10, setembro, 2025
Foto: Seles Nafes
Certame contempla cargos de níveis médio e superior com salários que variam de R$ 1,4 mil a R$ 7,6 mil
Por SELES NAFES

A prefeitura de Laranjal do Jari, município localizado a 289 km de Macapá, publicou o edital do primeiro concurso público para a área da saúde, ofertando 79 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. De acordo com o prefeito Teddy Marcel (União), as oportunidades estão distribuídas entre cargos de nível médio/técnico e superior, todos com lotação na Secretaria Municipal de Saúde. Inscreva-se clicando aqui.

Nível Médio e Técnico

Entre os cargos de nível médio/técnico estão previstas vagas para:

  • Agente Administrativo,

  • Técnico em Enfermagem,

  • Técnico em Saúde Bucal,

  • Auxiliar em Saúde Bucal,

  • Agente Comunitário de Saúde.

Teddy Marcel, prefeito de Laranjal do Jari

Os salários para essas funções variam de R$ 1.412,00 a R$ 2.400,00, dependendo da carga horária e da área de atuação.

Nível Superior

Já para nível superior, as vagas contemplam:

  • Médico Clínico Geral,

  • Médico Pediatra,

  • Enfermeiro,

  • Odontólogo,

  • Fisioterapeuta,

  • Psicólogo,

  • Assistente Social,

  • Farmacêutico,

  • Nutricionista, entre outros.

LEIA AQUI O EDITAL

Os salários para essas funções chegam a R$ 7.680,00, de acordo com a carga horária e a especialidade.

Inscrições e Provas

As inscrições podem ser feitas até 2 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), responsável pela organização do certame. A taxa é de R$ 110,00 para nível médio/técnico e R$ 140,00 para nível superior .

As provas objetivas estão marcadas para o dia 7 de dezembro de 2025, em dois turnos: manhã para candidatos de nível médio/técnico e tarde para candidatos de nível superior

Seles Nafes
