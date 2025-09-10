Laranjal abre inscrições para 1º concurso da saúde com 79 vagas imediatas

Por SELES NAFES
A prefeitura de Laranjal do Jari, município localizado a 289 km de Macapá, publicou o edital do primeiro concurso público para a área da saúde, ofertando 79 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. De acordo com o prefeito Teddy Marcel (União), as oportunidades estão distribuídas entre cargos de nível médio/técnico e superior, todos com lotação na Secretaria Municipal de Saúde. Inscreva-se clicando aqui.
Nível Médio e Técnico
Entre os cargos de nível médio/técnico estão previstas vagas para:
Agente Administrativo,
Técnico em Enfermagem,
Técnico em Saúde Bucal,
Auxiliar em Saúde Bucal,
Agente Comunitário de Saúde.
Os salários para essas funções variam de R$ 1.412,00 a R$ 2.400,00, dependendo da carga horária e da área de atuação.
Nível Superior
Já para nível superior, as vagas contemplam:
Médico Clínico Geral,
Médico Pediatra,
Enfermeiro,
Odontólogo,
Fisioterapeuta,
Psicólogo,
Assistente Social,
Farmacêutico,
Nutricionista, entre outros.
Os salários para essas funções chegam a R$ 7.680,00, de acordo com a carga horária e a especialidade.
Inscrições e Provas
As inscrições podem ser feitas até 2 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), responsável pela organização do certame. A taxa é de R$ 110,00 para nível médio/técnico e R$ 140,00 para nível superior .
As provas objetivas estão marcadas para o dia 7 de dezembro de 2025, em dois turnos: manhã para candidatos de nível médio/técnico e tarde para candidatos de nível superior