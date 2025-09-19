Líder do Comando Vermelho em Macapá morre em confronto com a Rotam

Conflito armado foi com policiais da Ronda Ostensiva Tática Motorizadas (Rotam), Companhia de elite da Polícia Militar do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito apontado como liderança do Comando Vermelho na cidade de Macapá acabou morto durante a Operação Raio Vermelho, ao abrir fogo contra militares da Rotam/Bope. O confronto ocorreu na tarde desta sexta-feira (19), no Bairro São Lázaro, zona norte da capital.

Foragido da Justiça amapaense e dono de três inquéritos policiais, incluindo tráfico de drogas e roubo qualificado, Lucas de Brito Lopes, de 31 anos, conhecido como Anjo da Morte ou Noinha, também era investigado pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

As informações repassadas aos policiais eram de que ele estava escondido em um hotel localizado nas proximidades da Ponte da Preta, área que serve de reduto para sua facção e de constantes conflitos entre criminosos e a Polícia Militar.

Ao ser localizado, o comandante da Rotam, major Alvarez, informou que o foragido tentou fugir por trás do hotel e, de lá, decidiu atirar em direção aos militares, que revidaram.