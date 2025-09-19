‘Linha de frente’ de facção é morto em confronto 1 mês após deixar a prisão

Associado à Família Terror do Amapá, 'Dudu' tinha extensa ficha criminal desde a adolescência; ele morreu em troca de tiros com a PM

POR OLHO DE BOTO

Um criminoso apontado como “linha de frente” da facção Família Terror do Amapá (FTA) foi morto durante confronto com policiais militares na noite desta quinta-feira (19), no município de Porto Grande, a 105 km de Macapá.

De acordo com informações da PM, o suspeito, identificado como Edu Sandro Souza dos Santos, o “Dudu”, de 20 anos, estaria armado e comercializando drogas. Durante a tentativa de abordagem, ele recebeu os policiais a tiros. Houve troca de disparos e o criminoso acabou sendo alvejado, morrendo no local.

Com Dudu, foram apreendidos uma arma de fogo e porções de maconha e crack. Ele acumulava passagens desde a adolescência por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo, furto, lesão corporal e participação em organização criminosa.

Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Porto Grande, o jovem havia deixado o presídio há cerca de um mês e, em liberdade e já promovido como homem de confiança da facção, permaneceu ativo no tráfico de drogas no município.

O confronto ocorreu durante a Operação de Enfrentamento ao Crime Organizado, que reuniu equipes da Força Tática, GIRO/BOPE, Inteligência da PM, 7° Batalhão e Delegacia de Porto Grande.